Hitzewelle macht Süd- und Osteuropa weiter zu schaffen

Zagreb: Im Süden und Osten Europas kämpfen die Menschen mit der großen Hitze und ihren Folgen. In Kroatien war die Feuerwehr im Ferienort Trogir im Dauereinsatz, um zu verhindern, dass ein Waldbrand auf Häuser und einen Hotelkomplex übergreift. Inzwischen sind die Brände an der Adriaküste unter Kontrolle. Auch in Bulgarien wüten Waldbrände: Dutzende Häuser, aber auch Wald- und Agrarflächen wurden zerstört. Die Hitzewelle hat auch weite Teile Italiens heimgesucht. Bis zu 38 Grad werden in Rom erwartet. Auch in Spanien wird es sehr heiß - in Andalusien klettern die Temperaturen auf bis zu 44 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 08:00 Uhr