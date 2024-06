Hitzewelle in Griechenland und der Türkei erreicht ihren Höhepunkt

Athen: Die Menschen in Griechenland und der Türkei leiden weiter unter der großen Hitze. In der griechischen Hauptstadt Athen werden heute mindestens 41 Grad erwartet. Noch bis mindestens morgen rechnen die Behörden mit örtlich bis zu 45 Grad - ähnliche Temperaturen werden auch für die Türkei erwartet. Erst morgen soll der Regen Abkühlung bringen. Gestern blieben in Griechenland viele Schulen und Toruristenmagnete zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 12:00 Uhr