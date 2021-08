Hitzerekord in Spanien - Waldbrände in Italien, Griechenland und Russland

Taliban nehmen Präsidentenpalast in Kabul ein

Kabul: Die Situation in der afghanischen Hauptstadt spitzt sich offenbar zu. Die radikalislamischen Taliban haben die Kontrolle über den Palast von Präsident Ghani übernommen, der ins Ausland geflohen ist. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie sich etliche bewaffnete Kämpfer der Miliz in dem Gebäude aufhalten. Zuvor waren die Islamisten in mehrere Bezirke vorgerückt, um dort - wie sie sagen - für Sicherheit zu sorgen. Es gab Berichte über Kämpfe und Explosionen in der Stadt sowie über Schüsse am Flughafen. Die Lage ist aber unübersichtlich. Die Bundeswehr hat inzwischen ihren bisher wohl größten Evakuierungseinsatz gestartet: Einige Botschafts-Mitarbeiter werden laut Außenminister Maas noch am Abend ausgeflogen. In der Nacht sollen dann mehrere Transportmaschinen in die afghanische Hauptstadt Kabul fliegen, um bei der weiteren Evakuierung zu helfen. Dabei geht es auch um sogenannte afghanische Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben. Sie müssen um ihr Leben fürchten. Deutschland und andere Länder hatten Ihr Botschafts-Personal heute in den militärischen Bereich des Flughafens in Kabul verlegt. Er gilt als letzter sicherer Bereich Kabuls.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 23:00 Uhr