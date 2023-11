Historische Dürre in Katalonien

Barcelona: In der spanischen Region Katalonien herrscht eine historische Dürre. Laut Umweltministerium handelt es sich um die schlimmste Trockenperiode seit Beginn der örtlichen Aufzeichnungen vor 100 Jahren. In Katalonien regnet es seit drei Jahren weniger als normalerweise. Die Regenwasser-Reservoirs seien nicht einmal zu 20 Prozent gefüllt heißt es. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Wasser zu sparen. Die Regionalregierung erwägt inzwischen, Trinkwasser per Schiff nach Barcelona zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2023 19:45 Uhr