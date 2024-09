Hisbollah-Miliz feuert erneut Raketen auf Israel

Tel Aviv: In der vergangenen Nacht hat es wieder Gefechte im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon gegeben. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden mehr als 50 Geschosse von der Hisbollah-Miliz im Libanon abgefeuert. Die meisten habe die israelische Luftabwehr abgefangen, niemand sei verletzt worden. Zuvor waren bei einem israelischen Angriff im Südlibanon nach Angaben lokaler Behörden mindestens drei Menschen getötet worden. In Israel gab es am Abend erneut Massendemonstrationen, bei denen die Regierung aufgefordert wurde, ein Abkommen mit der Hamas über die Freilassung der Geiseln zu schließen. Noch immer befinden sich rund 100 Verschleppte in der Hand der islamistischen Terrororganisation. Bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas hofft der Leiter der US-Delegation, Burns, auf einen Durchbruch. Er kündigte weitere indirekte Gespräche an, bei einen ein neuer detaillierter Vorschlag für ein Abkommen vorgelegt werden soll.

