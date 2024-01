Hisbollah meldet Raketenangriff auf israelischen Militärstützpunkt

Beirut: Im Nahost-Konflikt meldet die Hisbollah-Miliz im Libanon einen verstärkten Angriff auf den Norden Israels. Dort sei ein Militärstützpunkt mit mehr als 60 Raketen attackiert worden. Die Rede ist von einer "vorläufigen Reaktion" auf die Tötung des Vize-Chefs Al-Aruri der Hamas im Libanon. Israel bestätigte den Beschuss. Das Militär habe mit Angriffen auf eine - wie es hieß - "Terrorzelle" reagiert, die an den Angriffen beteiligt gewesen sei. Berichte über Opfer und Schäden gibt es bisher nicht. In mehreren Städten und Dörfern in Nordisrael gab es Luftalarm, auch in den von Israel besetzten Golan-Höhen. Der Hamas-Vizechef und sechs weitere Mitglieder der Terrormiliz waren am Dienstag bei einem Drohnenangriff auf ein Haus in der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet worden. Hisbollah-Chef Nasrallah kündigte daraufhin Konsequenzen an. Israel hat eine Beteiligung am Tod al-Aruris bisher weder bestätigt noch dementiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 10:00 Uhr