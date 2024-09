Hisbollah macht Israel für massenhafte Pager-Explosionen verantwortlich

Beirut: Die Hisbollah-Miliz hat Israel für eine Reihe von mysteriösen Explosionen tragbarer Funkempfänger verantwortlich gemacht. Zuvor waren am Nachmittag zahlreiche dieser Pager im Libanon fast gleichzeitig in die Luft gegangen. Nach Angaben der Regierung kamen mindestens neun Menschen ums Leben, mehr als 2.700 weitere wurden verletzt, etwa 200 von ihnen schwer. Bei vielen der Opfer handelt es sich um Mitglieder der Hisbollah. Sie nutzen die Pager zur Kommunikation. Auch der iranische Botschafter im Libanon wurde verletzt. Die Hisbollah sprach von einer "kriminellen Aggression", für die Israel die - so wörtlich - gerechte Strafe erhalten werde. Die Lufthansa setzte am Abend alle Verbindungen von und nach Tel Aviv sowie von und nach Teheran aus. Dies gilt laut der Airline zunächst bis übermorgen. Grund sei die kurzfristige Veränderung der Sicherheitslage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 22:00 Uhr