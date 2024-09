Hisbollah-Chef wirft Israel Überschreiten roter Linien vor

Beirut: Hisbollah-Chef Nasrallah hat Israel vorgeworfen, mit Angriffen auf Funkgeräte und Pager im Libanon eine rote Linie überschritten zu haben. Die Tat könnte als Kriegserklärung aufgefasst werden, so Nasrallah. Außerdem kündigte er an, die Attacken an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel nicht einzustellen, solange der Krieg im Gazastreifen nicht ende. So wolle die Hisbollah verhindern, dass israelische Bürger wieder in ihre Wohnungen im Grenzgebiet zurückkehren können - was Israel wiederum zuvor als Kriegsziel ausgegeben hatte. Seit den Explosionsserien gestern und vorgestern im Libanon sind die Befürchtungen über eine weitere Eskalation im Nahen Osten noch einmal gewachsen. Insgesamt sind mehr als 30 Menschen getötet und mehrere Tausend verletzt worden.

