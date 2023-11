Hisbollah-Chef hält erste Rede seit Überfall der Hamas auf Israel

Teheran: In der iranischen Hauptstadt verfolgen Hunderte Menschen die Rede des Hisbollah-Chefs Nasrallah. Zahlreiche Regierungsanhänger haben sich an an zentralen Plätzen in der Millionenmetropole versammelt. Es ist die erste öffentliche Rede Nasrallahs seit dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober. Nasrallah verteidigte den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausdrücklich. Die "Aktion" - wie er sie bezeichnete - sei alleine von den Palästinensern geplant worden. Grund sei die andauernde Unterdrückung der Menschen im Gazastreifen. Nasrallah sprach von einem israelischen Unterdrückungsregime. Für den Krieg im Nahen Osten machte er die USA verantwortlich. Seine Rede dauert an. Die libanesische Schiitenorganisation Hisbollah gilt als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter Teherans und zählt zur sogenannten "Widerstandsachse", einer Front von Milizen im Kampf gegen Irans Erzfeind Israel.

