Hisbollah-Chef droht mit Eskalation

Beirut: Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Nasrallah, hat den Terroranschlag der Hamas auf Israel ausdrücklich verteidigt. In einer TV-Rede betonte er zugleich, dass seine Miliz nicht an dem Angriff beteiligt gewesen sei. Mit scharfen Worten kritisiert der Hisbollah-Chef die Unterstützung der USA für Israel: Amerika sei für den Krieg im Gaza-Streifen verantwortlich und werde dafür den Preis zahlen, so Nasrallah. In dem Zusammenhang schloss er eine Eskalation der Lage nicht aus: alle Optionen und Szenarien seien denkbar, betonte er. Ein Sieg der islamistischen Hamas im Gazastreifen ist nach seinen Worten auch im Interesse der arabischen Nachbarländer Ägypten, Jordanien, Syrien und des Libanon. Ziel sei jetzt ein Ende der Aggression und ein Sieg für den - so wörtlich - palästinensischen Widerstand. Die Hisbollah ist eng mit dem Iran verbündet und gilt als einflussreiche politische Kraft im Libanon.- Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs kommt es auch an der libanesisch-israelischen Grenze immer wieder zu Gefechten.

