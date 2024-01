Hisbollah beschießt Norden Israels mit Raketen

Tel Aviv: Die Schiitenmiliz Hisbollah hat nach eigenen Angaben mehr als 60 Raketen vom Libanon aus auf Israel abgeschossen. Laut Miliz war das Ziel des Angriffs eine Militärbasis bei dem Ort Meron im Norden Israels. Wie die Hisbollah weiter mitgeteilt hat, handelt es sich bei dem Angriff um eine "erste Reaktion" auf die Tötung des zweithöchsten Anführers der islamistischen Hamas im Ausland, Saleh al-Aruri, am Dienstag in Beirut. Die Hisbollah macht Israel für die Tat verantwortlich. Das Land hat sich bisher nicht offiziell dazu geäußert. Die israelische Armee bestätigte den Angriff bei Meron und sprach von rund 40 Geschossen. In Städten und Dörfern in Nordisrael ertönte Luftalarm, später auch in den von Israel besetzten Golan-Höhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 11:00 Uhr