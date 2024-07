Hinweise auf linksradikalen Hintergrund bei Bahnanschlägen in Frankreich

Paris Die Brandanschläge auf das Schnellbahnnetz in Frankreich haben möglicherweise einen linksradikalen Hintergrund. Die Zeitung Le Parisien berichtet, dass mehreren Medien ein Bekennerschreiben geschickt worden sei. Darin deuten die mutmaßlichen Täter als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen. Die Brandanschläge auf mehrere Streckenabschnitte hatten den Bahnverkehr in Frankreich massiv gestört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 07:00 Uhr