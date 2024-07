Hinweise auf linksradikalen Hintergrund bei Bahnanschlägen

Paris: Die gestrigen folgenreichen Anschläge auf Frankreichs Bahnnetz haben möglicherweise einen linksradikalen Hintergrund. Ein entsprechendes Bekennerschreiben sei an mehrere französische und internationale Medien gemailt worden, berichtet die Zeitung "Le Parisien". Darin geben die mutmasslichen Täter die Sabotageakte an Glasfaserkabeln der Bahn zu und deuten als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen. Die Ermittler untersuchten nun, ob es sich um ein echtes Bekennerschreiben oder Trittbrettfahrer handelt. Wegen der Bahn-Sabotage fielen in Frankreich auch heute zahlreiche Züge aus, zum Schaden von zehntausenden Fahrgästen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 23:00 Uhr