Hinweise auf einen Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas verdichten sich

Tel Aviv: Im Nahen Osten steht möglicherweise eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung von Geiseln bevor. Katars Ministerpräsident Al Thani sagte bei einer Pressekonferenz mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell, beide Seiten seien einer Lösung nähergekommen. Es seien aber noch praktische und logistische Fragen zu klären. Die "Washington Post" und ein israelischer Fernsehsender hatten zuvor von einem in Katar ausgehandelten Plan berichtet, wonach die Hamas 87 Geiseln freilassen will, wenn sich Israel zu einer fünftägigen Kampfpause bereiterklärt. Außerdem müsse die Regierung in Tel Aviv der Einfuhr von mehr Treibstoff in den Gaza-Streifen und der Freilassung von palästinensischen Häftlingen zustimmen. Der Golfstaat Katar, in dem sich ein großer US-Militärstützpunkt wie auch das politische Büro der Hamas befinden, verhandelt seit Wochen zwischen den Kriegsparteien. Bisher sind vier Geiseln freigekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 12:30 Uhr