Hintergründe zu Briefexplosion in Lidl-Zentrale noch unklar

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neckarsulm: Nach der Explosion in der Lidl-Zentrale mit drei Verletzten sind die Hintergründe weiter unklar. Grund für die Explosion war ein Brief, der gestern Nachmittag beim Öffnen detoniert war. Eine Polizeisprecherin erklärte heute, die Ermittlungen dauerten an. Allerdings sei unklar, woher der Brief kam und auch über ein mögliches Motiv des Absenders sei nichts bekannt. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob es vor der Explosion eine Bombendrohung gegeben hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 10:00 Uhr