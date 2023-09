Hintergründe für Tod eines 14-Jährigen in Lohr an Main ist weiter unklar

Lohr am Main: Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-jährigen Schülers in Unterfranken sitzt der gleichaltrige Tatverdächtige weiterhin in Untersuchungshaft. Die Polizei konzentriert ihre Ermittlungen momentan darauf, das Handy des Getöteten zu finden. Sie erhofft sich, dadurch an Informationen über mögliche Hintergründe und ein Motiv zu kommen. Der Tatverdächtige schweigt laut Polizei dazu. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung ist, wie der 14-jährige an die Pistole gekommen ist, mit der er seinen Mitschüler in Lohr am Main erschossen haben soll. Die Beamten schließen aus, dass sie aus seiner Familie stammt. In der Kleinstadt ist die Betroffenheit groß. Am Schulzentrum haben Menschen Kerzen abgestellt und Blumen niedergelegt. Ein Gesprächsangebot in der Stadtpfarrkirche haben laut Pfarrei bereits in der ersten Stunde mehr als 30 Menschen genutzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 23:00 Uhr