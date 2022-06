Hintergründe des Auto-Vorfalls in Berlin sind weiter unklar

Berlin: Die Ermittler suchen nach den Gründen für den tödlichen Auto-Vorfall in der Nähe der Gedächtniskirche. Berlins Innensenatorin Spranger sagte im rbb-Fernsehen, es sei noch unklar, ob es ein Verkehrsunfall, vorsätzliches Handeln oder ein medizinischer Notfall war. Medienberichte, wonach im Auto ein Bekennerschreiben gefunden wurde, bestätigte sie nicht. Nach Angaben der hessischen Landesregierung sind unter den Verletzten zahlreiche Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse aus dem nordhessischen Bad Arolsen. Eine betreuende Lehrerin kam ums Leben, ein Lehrer wurde schwer verletzt. Am Vormittag war ein 29-Jähriger am Ku'damm mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen auf einem Bürgersteig gefahren und dann in ein Schaufenster. Er wurde nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen. Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos wurde die Wohnung des Fahrers durchsucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2022 22:00 Uhr