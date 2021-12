Hinterbliebene der Opfer des Berliner Weihnachtsmarktanschlags fordern umfassende Aufklärung der Tat

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Fünf Jahre nach dem Anschlag auf Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Berliner Breitscheidplatz haben die Hinterbliebenen der Opfer die umfassende Aufklärung der Tat gefordert. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Bundesfinanzminister Lindner warfen die Angehörigen den Sicherheitsbehörden gravierende Fehler in der Strafverfolgung vor. Spuren zu möglichen Mittätern sei nicht ausreichend nachgegangen worden, hieß es zudem.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 02:00 Uhr