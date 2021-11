Hinrichtung in Oklahoma wird in letzter Minute gestoppt

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oklahoma City: Im US-Bundesstaat Oklahoma ist eine umstrittene Hinrichtung in letzter Minute gestoppt worden. Der konservative Gouverneur des Bundesstaates Stitt wandelte das Todesurteil gegen einen Afroamerikaner in eine lebenslange Haftstrafe um. Millionen von Menschen hatten sich im Netz für den 41-Jährigen eingesetzt, an dessen Schuld erhebliche Zweifel bestehen. Der Mann war wegen Mordes verurteilt worden, hat die Tat aber immer bestritten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 09:00 Uhr