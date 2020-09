Himmelsscheibe von Nebra ist offenbar 1.000 Jahre jünger als gedacht

Nachrichtenarchiv - 03.09.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Halle: Die Himmelsscheibe von Nebra bleibt ein umstrittenes Objekt. Jetzt zweifeln zwei Wissenschaftler aus Frankfurt am Main und München ihr wahres Alter an. Sie halten die älteste gefundene Himmelabbildung der Welt für echt, aber für 1000 Jahre jünger als bisher angenommen. Ursprünglich wurde sie auf etwa 3600 Jahre geschätzt. Außerdem sind die Experten spektisch, was den Fundort angeht. Der war 1999 auf dem Mittelberg bei Nebra in Sachsen-Anhalt. Für ihre Bewertung haben die Wissenschaftler nach eigenen Angaben erneut verschiedene Daten zur Rekonstruktion von Fundort und Begleitumständen analysiert.

