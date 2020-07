Hilfswerk: Millionen Kinder könnten wegen Corona Schule abbrechen

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kindererechtsorganisation "Save the Children" hat vor einem globalen Bildungsnotstand durch die Covid-19-Pandemie gewarnt. Bis zum Jahresende könnten weltweit fast zehn Millionen Kinder vom Unterricht ausgeschlossen sein, die nie mehr zurückkehrten, teilte das Hilfswerk mit. Besonders gefährdet seien Mädchen in ärmeren Ländern oder Konfliktregionen. Wegen der Schließung von Schulen und wirtschaftlicher Probleme würden viele zur Arbeit gedrängt oder zu Frühehen gezwungen. Save the Children fordert, Regierungen und andere Geber auf, verstärkt in die Bildung von Kindern zu investieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 05:00 Uhr