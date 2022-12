Hilfsorganisationen stellen Arbeit in Afghanistan ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst fordert Ende des Krieges in der Ukraine

Rom: Der Papst hat den Weihnachtssegen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis, gespendet. Nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen verfolgten auf dem Petersplatz zehntausende Menschen die Zeremonie. Den Gläubigen werden damit Strafen für ihre Sünden erlassen, wenn sie zuvor etwa in der Beichte oder durch Gebete Buße getan haben. In seiner Weihnachtsbotschaft prangerte Franziskus besonders den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an. Er erinnerte an die Millionen Ukrainer, die im Dunkeln, in der Kälte oder weit weg von ihrer Heimat Weihnachten erleben. Der argentinische Pontifex sprach von einem sinnlosen Krieg. Gott möge den Verstand derjenigen erhellen, die die Macht haben, die die Waffen zum Schweigen zu bringen. Besorgt zeigte sich der Papst aber auch über die weiter schwelenden Konflikte in Syrien sowie zwischen Israelis und Palästinensern.

