Hilfsorganisationen kritisieren Gesundheitspläne der G7-Länder

12.06.2021 10:15 Uhr

Carbis Bay: Bei Entwicklungsorganisationen stoßen die Gesundheitspläne der G7-Staaten auf Kritik. Es seien mindestens elf Milliarden Impfdosen für die ärmeren Länder nötig, so Oxfam. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen hatten dagegen nur eine Spende von einer Milliarde Impfdosen beschlossen. Die Hilfsorganisationen forderten erneut, die Patentrechte aufzuheben, um die Produktion von Vakzinen auch in armen Ländern zu fördern. - Am zweiten Tag des Gipfels in dem englischen Badeort will US-Präsident Biden den Fokus auf eine gemeinsame Haltung der USA und seiner Partner zu China legen. Laut Regierungskreisen wollen die G7-Staaten ein weltweites Infrastrukturprojekt als Gegengewicht zur chinesischen Seidenstraßen-Initiative ankündigen. Biden dränge außerdem auf konkrete Maßnahmen gegen Zwangsarbeit in China.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 10:15 Uhr