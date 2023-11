Hilfsorganisationen fordern humanitäre Hilfe für Gaza-Streifen

Gaza-Stadt: Die Situation im Gaza-Streifen wird offenbar immer dramatischer. Nach UN-Angaben geht der Treibstoff bald zu Ende. Damit käme die humanitäre Hilfe in den nächsten 48 Stunden zum Erliegen, teilte der Gaza-Direktor des UN-Flüchtlingswerkes mit. Rund um die Shifa-Klinik gehen die Gefechte zwischen der israelischen Armee und Kämpfern der Hamas weiter. Das Krankenhaus selbst hat nach eigenen Angaben den Betrieb weitgehend eingestellt, weil es an Treibstoff für Generatoren und Sauerstoff fehlt. Immer mehr Hilfsorganisationen fordern unterdessen eine Feuerpause, damit die Zivilbevölkerung versorgt werden kann. In einer Mitteilung von Misereor, terre des hommes und medico ist von einer „humanitären Katastrophe“ die Rede. Man fordere die Bundesregierung auf, sich für eine humanitäre Feuerpause einzusetzen.

