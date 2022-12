Hilfsorganisation Sea Eye beklagt Spendeneinbruch

Kurzmeldung ein/ausklappen Zustand von Benedikt XVI. ist unverändert ernst

Rom: Der emeritierte Papst Benedikt der Sechzehnte ist gesundheitlich weiter in kritischer Verfassung. Das hat der Vatikan am Nachmittag mitgeteilt. Der 95-Jährige habe in der vergangenen Nacht zwar gut geschlafen und sei nun absolut klar und aufmerksam, so Vatikan-Sprecher Bruni. Sein Gesundheitszustand bleibe aber ernst, wenn auch stabil. Für morgen Nachmittag ist ein Gottesdienst für den Schwererkrankten in der römischen Lateranbasilika geplant. Benedikt befindet sich weiterhin in seinem bisherigen Zuhause, wird dort aber ständig von Ärzten überwacht und betreut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 17:00 Uhr