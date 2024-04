Hilfslieferungen per Schiff für den Gazastreifen laufen offenbar bald wieder an

Nikosia: Die EU-Hilfslieferungen in den Gazastreifen über einen Seekorridor können offenbar in Kürze wieder anlaufen. Das hat Zyperns Präsident Christodoulidis im Redaktionsnetzwerk Deutschland angekündigt. Nach seinen Worten steht der provisorische Hafen in Gaza kurz vor der Fertigstellung. Dann werde es viel einfacher sein, mehrere oder auch größere Schiffe mit viel mehr humanitärer Hilfe nach Gaza zu schicken. Die Lage der Menschen im Gazastreifen gilt als katastrophal. Laut Welternährungsprogramm gibt es weiter lange Wartezeiten für Hilfskonvois an den Grenzübergängen. Zudem könnten die Lebensmittel im Land wegen der Kämpfe nicht sicher verteilt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 12:00 Uhr