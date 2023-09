Hilfskräfte suchen in Marokko nach Verschütteten des Bebens

Rabat: In Marokko bemühen sich Rettungsteams, vier Tage nach dem schweren Erdbeben noch Überlebende zu finden. Obwohl mehrere Staaten, darunter auch Deutschland, ihre Hilfe angeboten haben, will das Land zunächst nur von Spanien, Katar, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterstützung annehmen. Das hat das marokkanische Innenministerium am späten Abend erklärt. Soldaten und Hilfsteams versuchen nun, mit Lastwagen und Hubschraubern in die entlegenen Bergdörfer vorzudringen und Straßen mit schwerem Gerät freizuräumen. Bewohner von Marrakesch und anderen Orten verbrachten die dritte Nacht in Folge aus Angst vor weiteren Nachbeben im Freien. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Das Erdbeben der Stärke 6,8 hatte sich am späten Freitagabend ereignet; es war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Nach amtlichen Angaben kamen bisher über 2.100 Menschen ums Leben, mindestens 2.400 weitere Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 06:00 Uhr