Hilfskräfte aus ganz Bayern unterstützen Menschen in Bad Bayersoien

Bad Bayersoien : Nach den schweren Unwettern kommen aus ganz Bayern Hilfskräfte des Technischen Hilfswerks in die Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die ersten Helfer aus Rosenheim, Cham und Coburg sind in der Nacht eingetroffen, um Dächer mit Planen abzudecken. Pausenlos rücken weitere blaue Hilfsfahrzeuge des Technischen Hilfswerks mit schwerem Gerät an. Nach Angaben von Bürgermeisterin Kieweg, sind über 100 Dächer komplett zerstört und 200 stark beschädigt. Nur wenige Häuser der 1300 -Einwohner-Gemeinde sind demnach unbeschädigt. Fahrzeuge, die im Freien standen, haben Beschädigungen bis hin zum Totalschaden. Bäume und Gärten sind verwüstet. Die Schäden an den Häusern gehen in die Millionen, schätzen die Verantwortlichen. Die Aufräumarbeiten werden mehrere Wochen dauern, die Reparatur der Häuser Monate. Eine Gewitterzelle hat am Samstag-Nachmittag gegen 14.00 Uhr den Ort mit tennisballgroßen Hagelkörnern getroffen. Auch heute wird Starkregen erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 06:00 Uhr