Hilfsgüter sollen spätestens morgen im Gazastreifen ankommen

Rafah: Die in Ägypten lagernden Hilfsgüter für die Bewohner des Gazastreifens sollen spätestens morgen dort ankommen. Das kündigte ein Sprecher der israelischen Armee an. Nach seinen Worten sind die Vorbereitungen für eine Bodenoffensive abgeschlossen. Wann sie beginne, unterliege der Geheimhaltung. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Gallant angekündigt, der Befehl zur Bodenoffensive werde kommen. An die israelischen Soldaten gerichtet erklärte er wörtlich: "Ihr seht Gaza jetzt aus der Ferne. Bald werdet Ihr es von innen sehen."

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 05:00 Uhr