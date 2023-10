Hilfsgüter sollen morgen Menschen im Gazastreifen erreichen

Tel Aviv: Die in Ägypten lagernden Hilfsgüter für die Bewohner des Gazastreifens sollen spätestens morgen dort ankommen. Das hat ein Sprecher der israelischen Armee angekündigt. EU-Ratspräsident Michel wird morgen nach Ägypten reisen, um über die Lage in der Region zu beraten. Das Land brauche Unterstützung, sagte Michel, falls es nach der Grenzöffnung zu einer massiven Flüchtlingswelle kommen werde. Untererdessen gehen in Israel die Vorbereitungen für die geplante Bodenoffensive weiter. Verteidigungsminister Galant kündigte Medienberichten zufolge an, dass die Militäroperation kurz bevorsteht. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte dem Sender RTL, die Vorbereitungen seien abgeschlossen. Wann die Offensive beginne, unterliege der Geheimhaltung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 06:00 Uhr