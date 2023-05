Hilfsgüter erreichen den Sudan

Kurzmeldung ein/ausklappen Skisaison auf der Zugspitze und dem Nebelhorn endet

Garmisch-Partenkirchen: Ein letztes Mal können Skifahrer in Bayern heute nochmal auf der Zugspitze und dem Nebelhorn im Allgäu ihre Kurven ziehen. Am Nachmittag endet dort dann auch die Wintersaison. Es sind die letzten beiden Skigebiete, die so lange geöffnet haben. In den vergangenen Wochen hatte es dort nochmal geschneit. Am späten Vormittag wird auf der Zugspitze Deutschlands höchster Maibaum aufgestellt. Gestiftet wurde die 18 Meter hohe Fichte von den Bayerischen Staatsforsten. Sie soll zum Mittagsläuten der Kapelle Maria Heimsuchung stehen.

