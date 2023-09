Hilfsgüter aus Bayern sind auf dem Weg in die Überschwemmungsgebiete Libyens

München: Das Technische Hilfswerk bereitet die Lieferung von Hilfsgütern in das Überschwemmungsgebiet in Libyen vor. Unter anderem Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten und Stromgeneratoren werden noch heute in den THW-Logistikzentren in Bayern und Baden-Württemberg verladen und über Nacht zu Flughäfen gebracht, teilte das bayerische THW mit. Libyen hatte ein entsprechendes internationales Hilfeersuchen gestellt. Sturm "Daniel", hatte erst in Griechenland gewütet und am Sonntag das nordafrikanische Libyen erfasst. Dort kamen nach jetzigen Zahlen mehr als 5.000 Menschen ums Leben. In der besonders betroffenen Hafenstadt Darna wurden laut UN-Schätzungen 30.000 Einwohner durch die Naturkatastrophe obdachlos. Auch Griechenland kämpft noch mit den Folgen der Flut: Die Kadaver zehntausender Tiere könnten laut Gesundheitsministerium nun die Gesundheit der Menschen gefährden.

