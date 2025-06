Hilfe für Menschen im Gazastreifen soll wieder anlaufen

Gaza: In diesen Minuten soll die Hilfe für die hungerleidenden Menschen im Gazastreifen weitergehen. Eines der Verteilzentren der umstrittenen Organisation Gaza Humanitarian Foundation, GHF, öffnet wieder. Vorgestern hatte die GHF die Zentren vorläufig geschlossen, weil der Andrang zu groß gewesen sei. Vor etwa zwei Wochen hatte Israel die Blockade sämtlicher Hilfslieferungen in den abgeriegelten Gazastreifen gelockert. Die GHF übernahm es, die Hilfsgüter zu verteilen. Die Organisation ist umstritten, weil sie UN-Hilfsorganisationen umgeht, sie soll dabei Zivilisten gefährden und gegen Standards neutraler Hilfe verstoßen. // STOP // Inzwischen gibt es weitere Demonstrationen für ein Ende des Gazakriegs. In Rom zeigten Hunderttausende ihre Solidarität mit den notleidenden Menschen im Gazastreifen und protestieren gegen die fortgesetzten Angriffe Israels.

