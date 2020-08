Hilfe aus Deutschland nach Explosion in Beirut rollt an

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Die Bundeswehr hat einen größeren Hilfseinsatz für den Libanon begonnen. Wie das Verteidigungsministerium mitgeteilt hat, wird die Luftwaffe ein medizinisches Erkundungsteam nach Beirut fliegen. Außerdem ist ein Schiff der Marine auf dem Weg nach Beirut - an Bord ist medizinisches Personal. Zusätzlich wurde die sogenannte fliegende Intensivstation der Bundeswehr für den Transport Schwerverletzter in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. Mitarbeiter des THW waren bereits in der Nacht aufgebrochen, um mit Spürhunden und Ortungs-Geräten die Suche nach Verschütteten zu unterstützen. Außenminister Maas hat eine Million Euro Soforthilfe angekündigt. Auf Twitter schrieb Maas, das Geld solle dem Roten Kreuz vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Mindestens 135 Menschen wurden durch die Explosionen getötet, etwa 5000 verletzt. Große Teile des Hafens wurden durch die Detonation zerstört; der Hafen ist für die Versorgung des Landes von zentraler Bedeutung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 11:00 Uhr