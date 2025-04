Hightech-Preis geht unter anderem an Münchner Physik-Professor

München: Der Physiker Immanuel Bloch hat den ersten Hightech-Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten. In der Lobrede hieß es, der Münchner Professor sei ein Pionier der Quantenwissenschaften und gehöre dort zur Weltspitze. Das Preisgeld für Bloch beträgt 300.000 Euro. Damit ist der Hightech-Preis des Ministerpräsidenten die höchstdotierte Technikauszeichnung Deutschlands. Ein zweiter Hauptpreis ging an den Nachrichtentechniker Gerhard Fettweis, der am nächsten Mobilfunkstandard 6G arbeitet. Bayerns CSU-geführte Staatsregierung hat sich die Förderung der Spitzenforschung auf die Fahnen geschrieben. Auch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geht laut Koalitionsvertrag an die CSU. Wer das Ministeramt antritt, ist noch nicht bekannt - gute Chancen werden der 46-jährigen Dorothee Bär eingeräumt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 08:00 Uhr