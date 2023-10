HFF-Absolventin gewinnt "Goldene Muschel" beim Filmfest in San Sebastián

San Sebastian: Bei den Filmfestspielen in der baskischen Hafenstadt hat erstmals eine Spanierin den Preis für den besten Film gewonnen. Die "goldene Muschel" ging an den Film "O corno" der Regisseurin Jaione Camborda, einer Absolventin der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film. Darin erzählt sie die Geschichte einer Muschelsammlerin im nordwestspanischen Galicien während der Franco-Diktatur. Das Filmfest von San Sebastián findet seit 1953 statt. Es gilt neben denen von Berlin, Cannes und Venedig als eines der renommiertesten in Europa.

