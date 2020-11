Heute werden offenbar keine schärferen Maßnahmen für Schulen beschlossen

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor kurzem hat die Video-Konferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder begonnen. Bei ihren Beratungen wollen sie die Lage in Deutschland nach zwei Wochen Teil-Lockdown beurteilen. Schärfere Corona-Auflagen für Schulen sollen heute voraussichtlich aber nicht beschlossen werden. Das geht aus einer geänderten Beschlussvorlage des Bundes hervor. Zunächst sollen die Länder bis kommende Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. Erwartet werden aber weitere Einschränkungen bei den privaten Kontakten. So sieht die Beschlussvorlage vor, dass sich Angehörige des eigenen Hausstandes nur mit maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes treffen dürfen. Kinder und Jugendliche werden demnach angehalten, sich in der Freizeit nur mit einem festen Freund zu treffen. Auf private Feiern soll bis Weihnachten komplett verzichtet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 14:00 Uhr