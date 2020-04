Heute südwärts ziehende Schauer und Gewitter, 13 bis 23 Grad.

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ziehen Schauer und örtliche Gewitter in Richtung Alpen. Nachmittags setzt sich von Franken her häufig die Sonne durch bei maximal 13 bis 22 Grad. Zum Wochenstart windig. Morgen an den Alpen wolkiger, sonst viel Sonne. Am Dienstag und Mittwoch durchweg sonnig und trocken, Höchstwerte 13 bis 22 Grad. Nachts gebietsweise wieder Bodenfrost möglich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 06:00 Uhr