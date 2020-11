Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Heute ist der sogenannte "Orange Day" - der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Weltweit finden Aktionen statt. Viele Gebäude werden in orange angestrahlt, auch in Bayern. In München sind es beispielsweise das Sozial- und Innenministerium, sowie die Allianz Arena.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 11:00 Uhr