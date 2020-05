Heute ist Diversity-Tag

Riexinger geht auf Distanz zu Ramelows Lockerungs-Plänen

Erfurt: In der Debatte über die Lockerung der Corona-Beschränkungen ist Linkenparteichef Riexinger auf Distanz zu seinem Parteikollegen Ramelow gegangen. Der thüringische Ministerpräsident will die landesweiten Einschränkungen weitgehend aufheben und je nach Bedarf durch lokale Auflagen ersetzen. Riexinger sagte im BR-Interview, er hoffe, dass Ramelow sich das gut überlegt habe. Der Linken-Chef warnte, dass Pandemien nicht auf regionaler Ebene zu bekämpfen seien. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder kritisierte Ramelows Pläne: Sie seien ein falsches Signal. Ob die weitreichenden Lockerungen in Thüringen kommen, das entscheidet heute das Kabinett in Erfurt. In München kommt die Ministerrunde am Vormittag zusammen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Mitarbeiter in Sozialberufen in Zukunft regelmäßig auf Corona getestet werden sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 10:00 Uhr