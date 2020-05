Heute ist Diversity-Tag

Bundesregierung will Reisewarnung für 31 Länder aufheben

Berlin: Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen Mitte Juni für insgesamt 31 europäische Staaten aufheben, wenn es die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt. Neben den 26 EU-Partnerländern Deutschlands gehören dazu auch Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechentstein. Das geht aus dem Entwurf für ein Eckpunktepapier aus dem Auswärtigen Amt hervor, das möglicherweise morgen im Kabinett beschlossen werden soll. Die Aufhebung der Reisewarnung soll vor der Sommerferienzeit das Startsignal für grenzüberschreitenden Urlaub in Europa geben. In dem Papier heißt es, die Wiederbelebung des Tourismus sei wichtig sowohl für Reisende und die deutsche Reisewirtschaft als auch für die wirtschaftliche Stabilität in den jeweiligen Zielländern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 06:00 Uhr