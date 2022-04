Heute fallen die meisten Corona-Beschränkungen weg

Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es in Südbayern überwiegend bewölkt, im Norden freundlicher. Anfangs gibt es in der Nähe der Berge noch vereinzelt Schnee. Höchstwerte 1 bis 6 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt mit Tiefsttemperaturen um minus 6 Grad. Morgen vielerorts recht freundlich mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In den folgenden Tagen bis Mittwoch wird es dann überwiegend bewölkt, am Dienstag mit Regen. Tageshöchstwerte zunächst 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2022 12:00 Uhr