Heute enden fast alle Coronabeschränkungen

Lindner rechnet mit Wohlstandsverlust in Deutschland

Berlin: Als Folge des Ukraine-Kriegs rechnet Bundesfinanzminister Lindner mit einem Verlust an Wohlstand für die Menschen in Deutschland. Der "Bild am Sonntag" sagte Lindner, der Krieg mache uns alle ärmer, weil wir beispielsweise mehr für importierte Energie zahlen müssen. Die Bundesregierung federe die größten Schocks ab, indem sie die breite Mitte entlaste, Bedürftige unterstütze und die Existenz bedrohter Betriebe sichere. Da die Finanzmittel begrenzt seien, könnten diese Maßnahmen jedoch nur befristet sein. Sorgen bereitet Lindner zudem die hohe Inflationsrate. Die Bundesregierung tue alles, um die Gefahr einer Stagflation, also steigender Preise bei wirtschaftlicher Stagnation, zu vermeiden, so der Finanzminister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2022 11:00 Uhr