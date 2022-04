Heute beginnt der Ramadan

Nachrichtenarchiv - 02.04.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Für rund 600.000 Muslime in Bayern beginnt heute der Fastenmonat Ramadan. Gläubige Muslime verzichten in den kommenden vier Wochen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter anderem auf Essen und Trinken. Am Abend kommen sie dann mit Verwandten, Nachbarn oder Freunden zum Fastenbrechen und Beten zusammen. Aufgrund der gelockerten Corona-Regeln ist das in diesem Jahr wieder in größeren Gruppen erlaubt. Islamverbände in Deutschland haben angekündigt, im Ramadan schwerpunktmäßig für die Opfer von weltweiten Konflikten zu beten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2022 10:15 Uhr