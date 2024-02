Heusgen und Herrmann ziehen positive Bilanz der Sicherheitskonferenz

München: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, hat das gestern zu Ende gegangene internationale Politiker- und Expertentreffen als Erfolg bezeichnet. Er sagte am Abend im ZDF, er habe den Eindruck, dass ein Ruck durch die europäischen Teilnehmer gegangen sei. Es sei klar geworden, dass man die Verteidigung Europas stärken müsse, so Heusgen. Bayerns Innenminister Herrmann lobte den Einsatz der Polizei bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Arbeit der rund 5.500 Beamten und Beamtinnen aus Bayern, anderen Bundesländern und von der Bundespolizei sei hochprofessionell gewesen. Sie hätten den größten Polizeieinsatz in der 60-jährigen Geschichte der Sicherheitskonferenz "mit Bravour" gemeistert. Als Herausforderung nannte er die angespannte Weltlage und die bisher höchsten Teilnehmerzahl.

