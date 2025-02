Heusgen beendet seine letzte Sicherheitskonferenz

München: Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, hat die Veranstaltung mit einer Abschlussrede beendet. Darin bezeichnete er das diesjährige Treffen als eines der bedeutungsvollsten bisher. Er betonte noch einmal die Rolle Europas in der Weltpolitik und gab zu bedenken, dass es mit den USA vielleicht nicht mehr so viele gemeinsame Werte gebe wie bisher. Damit nahm er Bezug auf den US-amerikanischen Vizepräsidenten Vance, der in seiner Rede davon gesprochen hatte, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet sei. Es war die letzte Sicherheitskonferenz, die Heusgen geleitet hat. Sein Amt übernimmt der ehemalige NATO-Generalsekretär Stoltenberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 15:00 Uhr