Heusgen beendet Münchner Sicherheitskonferenz

Hanaus OB Kaminsky ruft zu Kampf gegen Hass und Rassismus auf

Hanau: Auf dem Marktplatz der hessischen Stadt ist in einer öffentlichen Gedenkstunde an die Opfer des rassistischen Anschlags von vor drei Jahren erinnert worden. An der Feier haben auch Bundesinnenministerin Faeser, der hessische Ministerpräsident Rhein sowie Oberbürgermeister Kaminsky teilgenommen. Dieser rief zum Kampf gegen Hass, Rassismus und Hetze auf. All das richte sich gegen Menschen, die unter uns leben und zu uns gehören, so Kaminsky wörtlich. Die Demokratie müsse endlich ihr wehrhaftes Antlitz zeigen. Am Nachmittag ist eine Kundgebung mit anschließender Demonstration geplant. Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann in Hanau neun Menschen erschossen, anschließend tötete er seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Die Angehörigen der Opfer kritisieren bis heute das Vorgehen von Polizei und Behörden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2023 15:30 Uhr