Heuer findet wegen Corona keine Wiesn statt

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der Corona-Pandemie findet das Oktoberfest in diesem Jahr nicht statt. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von einer schweren Entscheidung, die er gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Reiter getroffen habe. Das Risiko in Corona-Zeiten sei einfach zu groß. Auf dem Festgelände, so Söder, sei weder ein Schutzabstand möglich, noch sei das Tragen von Mundschutzmasken eine Option. Auch eine verkleinerte Form der Wiesn sei keine Alternative gewesen. Oberbürgermeister Reiter ergänzte, man hoffe nun, das Oktoberfest im nächsten Jahr "intensiver und freudiger" feiern zu können. Die Wiesnwirte bedauerten die Absage, zeigten aber zugleich Verständnis. Das Oktoberfest, das alljährlich ein Millionenpublikum anzieht, war für 19. September bis 4. Oktober geplant gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 12:00 Uhr