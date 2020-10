Heubisch nennt Landtagsabstimmung "Placebo"

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Vize-Präsident des bayerischen Landtags und FDP-Politiker Heubisch hat die heutige Abstimmung im Landtag über die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung kritisiert. Weil die Dinglichkeitsanträge der Fraktionen rechtlich nicht bindend sind, handle es sich lediglich um ein Placebo, sagte Heubisch im BR-Interview. Es gehe um wesentliche Grundrechtseingriffe, darum sei das Parlament gefragt. Bayerns Kabinett hat gestern den deutschlandweit abgestimmten Teil-Lockdown für November per Verordnung beschlossen. Die Städte Augsburg und Rosenheim starten wegen besonders hoher Infektionszahlen bereits früher in den Teil-Lockdown: Dort schließen Restaurants, Bars, Sport und Freizeiteinrichtungen bereits heute um 21 Uhr. In allen anderen Städten und Gemeinden gelten die Beschränkungen ab Montag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 08:00 Uhr