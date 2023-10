Hessischer Ministerpräsident Rhein schließt Koalition mit AfD aus

Wiesbaden: Hessen wird in den kommenden fünf Jahren wohl von einer schwarz-grünen oder eine schwarz-roten Koalition regiert werden. Der amtierende Ministerpräsident und Wahlsieger von der CDU, Rhein, hat ein Bündnis mit der AfD strikt ausgeschlossen. Man könne mit dieser Partei nicht zusammenarbeiten, erklärte Rhein im HR-Fernsehen. Die CDU gewinnt jüngsten Hochrechnungen zufolge in Hessen deutlich hinzu und kommt auf 34,5 Prozent. Die AfD wird demnach zweitstärkste Kraft mit 18,4 Prozent. Auf den Plätzen drei und vier folgen die SPD mit 15,1 und die Grünen mit 14,8 Prozent. Die FDP muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen - sie liegt aktuell bei 5,0 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 22:00 Uhr